Рятувальники завершили розбирання завалів після вибуху в центрі Києва: з'явились нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Рятувальники завершили роботи по розбиранню завалів внаслідок вибуху газу у центрі Києва, який стався в суботу пізно ввечері. Додатково стало відомо, що в результаті вибуху було пошкоджено 4 автомобілі та вибито скло в сусідніх житлових будинках. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.
"15 червня о 23 год. 25 хв. у Шевченківському районі по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - повідомили у прес-службі.
Рятувальники додали, що внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.
"Станом на 7 годину 16 червня роботи по розбиранню завалів завершено. До проведення робіт залучалося 70 чол. та 9 од. техніки, з них від ДСНС 53 чол. особового складу та 7 од. техніки", - повідомили у прес-службі.
Причини події встановлюються.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що пізно ввечері у центрі Києва стався вибух газу. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху було зруйновано три гаражі.