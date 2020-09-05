Спасатели достали собаку с заброшенного колодца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Житомирской области спасатели достали бездомного старую собаку из заброшенного без воды колодца, глубиной около 2,5 м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Житомирской области.
Так, 4 сентября в 13:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по извлечению собаки из колодца, в центре города Новоград-Волынский. На место происшествия выехали специалисты 10-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек личного состава.
"По их прибытию выяснилось, что бездомный старый пес попал в заброшенный без воды колодец, глубиной около 2,5 м. На визг животного обратил внимание случайный прохожий, который и вызвал спасателей. С помощью лестницы один из спасателей спустился внутрь колодца и на руках с ним поднялся на поверхность. Собака была испуганной и истощенной и своему спасению не сопротивлялася", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по внешним признакам пес был невредим. Животное осмотрели и отпустили.
Напомним, в городе Кривой Рог Днепропетровской области, в коммуникационного коллектора упал пес, которого после сообщения одной из жительниц вытащили оттуда 4 спасателя.