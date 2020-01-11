У Кривому Розі з колектора діставали собаку 4 рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, до комунікаційного колектора впав пес, якого після повідомлення однієї з жительок витягли звідти 4 рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"11-го січня о 12:12 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що на вулиці Шепетівській Довгинцівського району міста Кривий Ріг, пес впав до комунікаційного колектору та потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.
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Так, зусиллями чьотирьох рятувальників, переляканого пса дістали з колектору.
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