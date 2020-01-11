В Кривом Роге из коллектора доставали собаку 4 спасателя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В городе Кривой Рог Днепропетровской области, в коммуникационный коллектор упал пес, которого после сообщения одной из жительниц вытащили оттуда 4 спасателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"11-го января в 12:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на улице Шепетовской Довгинцевского района города Кривой Рог, пес упал в коммуникационный коллектор и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еноты и крысы, совы и черепахи: каких животных спасали в столице в 2019 году.
Так, усилиями четырех спасателей, испуганного пса достали из коллектора.
Напомним, в Черкасской области будут судить мужчину, который вилами заколол соседскую собаку.