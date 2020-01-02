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Єноти і щурі, сови і черепахи: яких тварин рятували у столиці у 2019 році

Київ • УНН

 • 22477 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Команда порятунку тварин в Києві за минулий рік врятувала близько 3 тис. тварин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську групу порятунку тварин у Facebook.

Так, за 2019 рік було врятовано 2 946 тварин, з них 1 005 котів та 302 собаки.

Також, врятовано 1 130 кажанів різних видів, 389 птахів, серед яких: 34 лелеки, 26 лебедів та 18 сов.

Окрім того, врятовано 120 тварин інших біологічних видів, серед яких: 30 їжаків, 34 черепахи, 15 білок, 10 лисиць, 5 куниць, 5 пацюків, 4 вужів, 3 зайців, 4 ондатри, 3 єнотів, 2 бобрів та 2 козулі.

Нагадаємо, в Києві більше сотні кажанів влаштувалися на зимівлю на балконі.

Також у столичному парку Відрадному проводилася операція з порятунку черепах з озера, яке "реконструюють".

Окрім того, у Києві посеред вулиці знайшли краба та сову.

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