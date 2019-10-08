На цьому тижні в Києві посеред вулиці знайшли краба та сову
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Києві з 3 жовтня по 7 жовтня Командою порятунку тварин було знайдено чорноморського краба та травмовану сову. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську групу порятунку тварин у Facebook.
"На вулиці (Олени –ред.) Теліги ходив краб. Краб виявився чорноморським. Як він з'явився в місті-невідомо. На жаль, незважаючи на всі зусилля по створенню для нього підходящого середовища проживання, в тому числі морської води, краб не прожив в неволі навіть доби і загинув", - йдеться в повідомленні.
Також, на вулиці Гончара була знайдена травмована сова. Її передали до "Садиби Нюшаніково. Допомога птахам".
Нагадаємо, у Києві врятували собаку, якого пізно ввечері на шосе збила машина. Він отримав травми середньої тяжкості та перебуває в клініці.