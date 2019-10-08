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На этой неделе в Киеве посреди улицы нашли краба и сову

Киев • УНН

 • 21568 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве с 3 октября по 7 октября Командой спасения животных были найдены черноморский краб и травмированная сова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую группу спасения животных в Facebook.

На этой неделе в Киеве посреди улицы нашли краба и сову

"На улице (Елены - ред.) Телиги ходил краб. Краб оказался черноморским. Как он появился в городе - неизвестно. К сожалению, несмотря на все усилия по созданию для него подходящей среды, в том числе морской воды, краб не прожил в неволе даже суток и погиб ", - говорится в сообщении.

Также, на улице Гончара была найдена травмирована сова. Ее передали в "Усадьбу Нюшаниково. Помощь птицам".

Напомним, в Киеве спасли собаку, которую поздно вечером на шоссе сбила машина. Она получила травмы средней тяжести и находится в клинике.

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