На этой неделе в Киеве посреди улицы нашли краба и сову
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве с 3 октября по 7 октября Командой спасения животных были найдены черноморский краб и травмированная сова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую группу спасения животных в Facebook.
"На улице (Елены - ред.) Телиги ходил краб. Краб оказался черноморским. Как он появился в городе - неизвестно. К сожалению, несмотря на все усилия по созданию для него подходящей среды, в том числе морской воды, краб не прожил в неволе даже суток и погиб ", - говорится в сообщении.
Также, на улице Гончара была найдена травмирована сова. Ее передали в "Усадьбу Нюшаниково. Помощь птицам".
Напомним, в Киеве спасли собаку, которую поздно вечером на шоссе сбила машина. Она получила травмы средней тяжести и находится в клинике.