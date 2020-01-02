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Еноты и крысы, совы и черепахи: каких животных спасали в столице в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 22476 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Команда спасения животных в Киеве за прошлый год спасла около 3 тыс. животных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую группу спасения животных в Facebook.

Так, за 2019-й были спасены 2946 животных, из них 1005 кошек и 302 собаки.

Также, спасено 1130 летучих мышей разных видов, 389 птиц, среди которых: 34 аисты, 26 лебедей и 18 сов.

Кроме того, спасено 120 животных других биологических видов, среди которых 30 ежей, 34 черепахи, 15 белок, 10 лисиц, 5 куниц, 5 крыс, 4 ужей, 3 зайцев, 4 ондатры, 3 енотов, 2 бобров и 2 косули.

Напомним, в Киеве более сотни летучих мышей устроились на зимовку на балконе.

Также в столичном парке Отрадном проводилась операция по спасению черепах из озера, которое "реконструируют".

Кроме того, в Киеве посреди улицы нашли краба и сову.

Украинские Национальные Новости

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