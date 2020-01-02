На Черкащині судитимуть чоловіка, який вилами заколов сусідську собаку

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КИЇВ. 2 січня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт відносно чоловіка, який наніс сусідському собаці декілька смертельних ударів садовими вилами. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

“Жителю Чигиринського району, який вилами вбив сусідську собаку, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України. Розслідування по справі завершено, обвинувальний акт направлено до суду”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на початку грудня минулого року до поліції звернулась мешканка одного із сіл Чигиринського району та повідомила про вбивство сусідом її собаки.

“Поліцейські встановили, що місцевий мешканець наніс тварині садовими вилами декілька ударів. Від отриманих травм пес загинув. За фактом жорстокого поводження з твариною було розпочато кримінальне провадження”, — зазначили у секторів комунікації.

Вказано, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

“За вчинене чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років”, — додали у секторі комунікації.

Нагадаємо, киянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки.

Українські Національні Новини

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