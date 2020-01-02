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В Черкасской области будут судить мужчину, который вилами заколол соседскую собаку

В Черкасской области будут судить мужчину, который вилами заколол соседскую собаку

Киев  •  УНН

 • 13847 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении мужчины, который нанес соседском собаке несколько смертельных ударов садовыми вилами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

“Жителю Чигиринского района, вилами убил соседскую собаку, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса Украины. Расследование по делу завершено, обвинительное заключение направлено в суд”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале декабря прошлого года в полицию обратилась жительница одного из сел Чигиринского района и сообщила об убийстве соседом ее собаки.

“Полицейские установили, что местный житель нанес животному садовыми вилами несколько ударов. От полученных травм пес погиб. По факту жестокого обращения с животным было начато уголовное производство”, — отметили в секторов коммуникации.

Указано, что мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

“За совершенное мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет”, — добавили в секторе коммуникации.

Напомним, киевлянина судить за жестокое убийство собаки.

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