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Киянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки

Киянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Киянин постане перед судом за жорстоке вбивство тварини. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя міста Києва за фактом жорстокого поводження із твариною, що призвело до її загибелі", - вказали у відомстві.

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Як вказано, інцидент стався у Деснянському районі Києва.

"Підозрюваний на ґрунті неприязних відносин з власницею собаки кухонним ножем завдав тварині потужний удар в область черевної порожнини. Внаслідок отриманої травми тварина померла", - заявили у прокуратурі.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини).

За вчинене чоловіку загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, п'яний чоловік у Києві напав на патрульну, яка прибула на виклик про бійцівського собаку.

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