Справа живодера із Хмельниччини: почалась друга судово-ветеринарна експертиза
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пес Барсик, якого живодер тягнув прив’язаним до машини, знову їздив на експертизу до Харкова і вже повернувся у кінологічний центр. Триває друга судово-ветеринарна експертиза. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець.
"Учора собаку возили на повторний огляд. Експерт оглянув, і собака вже повернувся у Хмельницький в кінологічний центр – чекаємо висновку експерта", - розповів Сліпець.
Він зазначив, що наразі невідомо, коли будуть результати, проте за цей час Барсик уже пройшов повний курс лікування.
"Собака вилікувався. Завершив курс лікування", - повідомив керівник місцевої прокуратури.
На відміну від Барсика, за долею підозрюваного у справі директора Хмельницького державного архіву Володимира Байдича не слідкують, адже той проживає у Хмельницькому, а злочин вчинено у Красилівському районі.
"Ми на початку досудового розслідування певні слідчі дії провели, і очікуємо експертизи – і залежно від експертизи буде залежати його процесуальний статус", - додає Сліпець.
Раніше повідомлялося в УНН, що пес поїде до Харкова для повторної судово-ветеринарної експертизи, адже за результатами попередньої — "не надали суб’єктивних причин".
Нагадаємо, що чиновнику, який знущався над собакою, досі не повідомили про підозру.
Раніше в УНН докладно писали про справу Барсика і яких знущань він зазнав.