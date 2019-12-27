Справа живодера із Хмельниччини: почалась друга судово-ветеринарна експертиза

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пес Барсик, якого живодер тягнув прив’язаним до машини, знову їздив на експертизу до Харкова і вже повернувся у кінологічний центр. Триває друга судово-ветеринарна експертиза. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець.