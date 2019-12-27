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Справа живодера із Хмельниччини: почалась друга судово-ветеринарна експертиза

Справа живодера із Хмельниччини: почалась друга судово-ветеринарна експертиза

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пес Барсик, якого живодер тягнув прив’язаним до машини, знову їздив на експертизу до Харкова і вже повернувся у кінологічний центр. Триває друга судово-ветеринарна експертиза. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець.

"Учора собаку возили на повторний огляд. Експерт оглянув, і собака вже повернувся у Хмельницький в кінологічний центр – чекаємо висновку експерта", - розповів Сліпець.

Він зазначив, що наразі невідомо, коли будуть результати, проте за цей час Барсик уже пройшов повний курс лікування.

"Собака вилікувався. Завершив курс лікування", - повідомив керівник місцевої прокуратури.

На відміну від Барсика, за долею підозрюваного у справі директора Хмельницького державного архіву Володимира Байдича не слідкують, адже той проживає у Хмельницькому, а злочин вчинено у Красилівському районі.

"Ми на початку досудового розслідування певні слідчі дії провели, і очікуємо експертизи – і залежно від експертизи буде залежати його процесуальний статус", - додає Сліпець.

Раніше повідомлялося в УНН, що пес поїде до Харкова для повторної судово-ветеринарної експертизи, адже за результатами попередньої — "не надали суб’єктивних причин".

Нагадаємо, що чиновнику, який знущався над собакою, досі не повідомили про підозру.

Раніше в УНН докладно писали про справу Барсика і яких знущань він зазнав.

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