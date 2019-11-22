Справа живодера з Хмельниччини: чоловік припинив знущання лише після втручання очевидців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підозрюваний у справі про жорстоке поводження з твариною, який тягнув собаку, прив’язаного до автомобіля, дорогою у селі Кузьми в Хмельницькій області, був змушений зупинитися під тиском випадкового свідка. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
Собака на прізвисько Барсик став жертвою жорстокого поводження після того, як вкусив свою господиню за руку. Що передувало таким діям собаки, УНН не відомо. Однак, завдяки проведеним правоохоронцями слідчим діям стало відомо, що відбувалося далі.
Підозрюваний у справі – директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич, як встановило слідство, після спілкування з матір’ю, яку вкусив собака, прив’язав Барсика до свого автомобіля залізним ланцюгом, після чого сів за кермо і поїхав дорогою, що веде через село.
Жінка, яка випадково стала свідком злочину, розповіла слідчим, що автомобіль підозрюваного їхав з такою швидкістю, що роздивитися, що саме волочиться за автомобілем, було не можливо. Та жінку насторожило те, що відбувалося, і вона побігла за автомобілем. Коли ж прибігла до виїзду з села, то побачила, що автомобіль, який тягнув щось селом, зупинився поряд з іншим авто. Поряд з автомобілями спілкувалися двоє чоловіків. З’ясувалося, що підозрюваний Байдич волочив собаку за автомобілем, коли це побачив водій іншого авто і вирішив втрутитися у ситуацію та змусив Байдича зупинити авто, виїхавши на дорогу поряд з ним.
На той момент, за інформацією слідства, підозрюваний протяг собаку не одну сотню метрів. У результаті знущання тварина отримала множинні травми.
Нагадаємо, події, про які йдеться, розгорнулися у Красилівському районі Хмельницької області. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто "з особливою жорстокістю".