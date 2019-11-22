Справа живодера з Хмельниччини: чоловік припинив знущання лише після втручання очевидців

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підозрюваний у справі про жорстоке поводження з твариною, який тягнув собаку, прив’язаного до автомобіля, дорогою у селі Кузьми в Хмельницькій області, був змушений зупинитися під тиском випадкового свідка. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.