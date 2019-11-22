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Захистити Барсика: все про справу живодера з Хмельниччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Наразі собака на прізвисько Барсик, який став жертвою тортур, перебуває з волонтерами у Харкові в експертній установі, де мають встановити ступень тяжкості травм, які він отримав. УНН вирішив детально розібратися у ситуації.

Драматичні події розгорнулися у селі Кузьмин 17 листопада. Директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич приїхав до своєї матері. Жінка розповіла синові, що її вкусив собака, якого вона тримала у дворі. Слідством встановлено, що жінка справді зверталася до лікаря, який констатував наявність у неї укус тварини на руці. Рану обробили, а жінку відпустили до дому.

За інформацією слідства та свідків, Байдич вирішив помститися собаці та прив’язав Барсика до автомобіля на залізний ланцюг, після чого сів за кермо і поїхав дорогою, що веде через село.

Жінка, яка випадково стала свідком злочину, розповіла слідчим, що автомобіль підозрюваного їхав з такою швидкістю, що роздивитися, що саме волочиться за автомобілем було не можливо. Та жінку насторожило те, що відбувалося і вона побігла за автомобілем. Коли ж прибігла до виїзду з села, то побачила, що автомобіль, який тягнув щось селом, зупинився поряд з іншим авто. Поряд з автомобілями спілкувалися двоє чоловіків. З’ясувалося, що підозрюваний Байдич, волочив собаку за автомобілем, коли це побачив водій іншого авто і вирішив втрутитися у ситуацію та змусив Байдича зупинити авто, виїхавши на дорогу поряд з ним.

На той момент, за інформаціє слідства, підозрюваний протяг собаку не одну сотню метрів. В результаті знущання тварина отримала множинні травми.

За словами свідка, який зупинив знущання над твариною, Байдич заявив йому, що був упевнений, що собака біжить за автомобілем. Але швидкість з якою їхало його авто була не меншою від 50 км за годину.

Врешті собака опинився в руках волонтерів у Хмельницькому. Барсика до волонтерів принесли в дерев’яній будці. Після перебування у волонтерів Барсика направили спочатку до кінологічного центру поліції у Хмельницькому, а потім 20 листопада перевезено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз для встановлення тяжкості отриманих нам травм.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто "з особливою жорстокістю".

Наразі очікуються результати експертизи, які остаточно встановлять ступень тяжкості каліцтва Барсика. Тоді затриманому буде оголошено про підозру.

Чоловікові, якого підозрюють у жорсткому поводженні з твариною в Хмельницькій області, загрожує до трьох років обмеження волі. Про це в коментарі УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“Відповідальність за це встановлена статтею 299 Кримінального кодексу, відповідальність ця є в наступній мірі: це може бути арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Якщо прокуратура визнає, що цей злочин кваліфікується за частиною 3 цієї статті, — "жорстоке поводження з твариною вчинено з особливою жорстокістю", то Байдич может отримати від 5 до 8 років позбавлення волі”, — сказав Геращенко.

Він також опублікував відео на якому видно момент тортур над собакою.

Зоозахисна організація "Врятуй життя" у Хмельницькому взяла Барсика під опіку. Вони також заявили себе потерпілою стороною, для того аби надалі представляти інтереси собаки. Волонтери розповідають, що Барсик іде на поправку. Додають, що собака дуже лагідний та не проявляє жодних ознак агресії.

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