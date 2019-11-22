Справа живодера з Хмельниччини: собаку відвезли в Харків для визначення ступеня каліцтва

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Собаку на прізвисько Барсик, що став жертвою жорстокого поводження, доставили в Харків, де знаходиться єдиний в Україні інститут, що може дати висновок про ступінь тілесних пошкоджень у тварини. Про це в коментарі УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“На сьогоднішній момент собака Барсик живий, він з волонтерами і слідчим знаходиться у місті Харків — там розташований єдиний в Україні інститут, що може дати висновок про ступінь тілесних пошкоджень у тварини, на базі харківської ветеринарної академії. Підготовлений проект підозри, направлений на погодження до прокуратури”, — сказав Геращенко.

З його слів, наразі у МВС очікують розуміння щодо ступеня тяжкості нанесеного собаці каліцтва.

Співрозмовник підкреслив — кримінальний кодекс України говорить про те, що нікому не дозволено знущатись над тваринами.

“Це карається законодавством до позбавлення волі. Справа в тому, що від того, як людина ставиться до тварини, вочевидь він так само ставиться і до людей. Цю низьку поведінку не виправдовує абсолютно те, що ця собака вкусила його матір. Є законні процедури, треба було звернутись до органів влади про те, що ця собака становить небезпеку. Є певні процедури, яким треба слідувати у таких випадках, але не прив’язувати собаку ланцюгом до машини і тягти її як у фільмах про ковбоїв та індіанців дикого Заходу. Тепер ця людина понесе заслужену відповідальність”, — додав він.

Нагадаємо, 17 листопада у селі Кузьмин Хмельницької області собака став жертвою жорстокого поводження — слідством встановлено, що чоловік на залізному ланцюгу тягнув собаку за автомобілем. Після того, як підозрюваний протяг собаку не менше ніж півтора кілометри, його змусив зупинитися випадковий свідок.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто “з особливою жорстокістю”. Підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.

Як повідомляв УНН, у справі підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною в Хмельницькій області встановлено, що собаку, після того як тягли за автомобілем, хотіли приспати.

Українські Національні Новини

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