Справа живодера з Хмельниччини: після знущань собаку хотіли приспати

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У справі підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною в Хмельницькій області встановлено, що собаку, після того як тягли за автомобілем, хотіли приспати. Про це УНН розповіли правоохоронці.

Наступного дня після того, як собака на прізвисько Барсик став жертвою тортур, встановлено, що підозрюваний тяг його за авто на великій швидкості, невідомий чоловік приніс його до ветеринарної клініки.

Як розповів ветеринарний лікар, молодий чоловік прийшов до нього із запитанням, чи можна приспату собаку. Лікар відповів, що евтаназія проводиться тільки тяжко хворих тварин, а собаку можна віддати волонтерам, до яких лікар і направив чоловіка.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік передав волонтерам саме Барсика, який напередодні зазнав тортур від сина своєї господині. Особа чоловіка встановлюється.

Барсика до волонтерів принесли в дерев’яній будці. Після перебування у волонтерів Барсика направили спочатку до кінологічного центру поліції у Хмельницькому, а потім 20 листопада перевезено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз для встановлення тяжкості отриманих ним травм.

Нагадаємо, 17 листопада у селі Кузьмин Хмельницької області собака став жертвою жорстокого поводження – слідством встановлено, що чоловік на залізному ланцюгу тягнув собаку за автомобілем. Після того, як підозрюваний протяг собаку не менше ніж півтора кілометри, його змусив зупинитися випадковий свідок.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто "з особливою жорстокістю". Підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.

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