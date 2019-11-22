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У МВС розповіли, що загрожує живодеру з Хмельниччини за знущання над собакою

У МВС розповіли, що загрожує живодеру з Хмельниччини за знущання над собакою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Чоловікові, якого підозрюють у жорсткому поводженні з твариною в Хмельницькій області, загрожує до трьох років обмеження волі. Про це в коментарі УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“Відповідальність за це встановлена статтею 299 Кримінального кодексу, відповідальність ця є в наступній мірі: це може бути арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Якщо прокуратура визнає, що цей злочин кваліфікується за частиною 3 цієї статті, — „жорстоке поводження з твариною вчинено з особливою жорстокістю“, то Байдич может отримати від 5 до 8 років позбавлення волі”, — сказав Геращенко.

З його слів, правоохоронцями вже підготовлений проект підозри живодеру, наразі він направлений на погодження до прокуратури.

Також співрозмовник агентства повідомив, що у МВС чекають на отримання висновків щодо ступеня тяжкості нанесеного собаці каліцтва.

На питання про те, яку міру запобіжного заходу живодеру проситиме прокуратура, він висловив думку, що “це буде або домашній арешт, або застава, тому що ступінь злочину не така, щоб сидів за ґратами під час слідства”.

“Але ця особа пройде повністю по процедурі, яка передбачена законом, і я впевнений, повинна отримати покарання за кримінальним законодавством. Такого робити не можна”, — додав Геращенко.

Нагадаємо, 17 листопада у селі Кузьмин Хмельницької області собака став жертвою жорстокого поводження — слідством встановлено, що чоловік на залізному ланцюгу тягнув собаку за автомобілем. Після того, як підозрюваний протяг собаку не менше ніж півтора кілометри, його змусив зупинитися випадковий свідок.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто “з особливою жорстокістю”. Підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.

Як повідомляв УНН, у справі підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною в Хмельницькій області встановлено, що собаку, після того як тягли за автомобілем, хотіли приспати.

Українські Національні Новини

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