Дело живодера из Хмельницкой области: началась вторая судебно-ветеринарная экспертиза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Пес Барсик, которого живодер тянул привязанным к машине, снова ездил на экспертизу в Харьков и уже вернулся в кинологический центр. Продолжается вторая судебно-ветеринарная экспертиза. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Староконстантиновской местной прокуратуры Василий Слепец.
"Вчера собаку возили на повторный осмотр. Эксперт осмотрел, и собака уже вернулся в Хмельницкий в кинологический центр - ждем заключения эксперта", - рассказал Слепец.
Он отметил, что пока неизвестно, когда будут результаты, однако за это время Барсик уже прошел полный курс лечения.
"Собака вылечился. Завершил курс лечения", - сообщил руководитель местной прокуратуры.
В отличие от Барсика, за судьбой подозреваемого по делу директора Хмельницкого государственного архива Владимира Байдича не следят, ведь тот проживает в Хмельницком, а преступление совершено в Красиловском районе.
"Мы в начале досудебного расследования определенные следственные действия провели, и ожидаем экспертизы - и в зависимости от экспертизы будет зависеть его процессуальный статус", - добавляет Слепец.
Ранее сообщалось в УНН, что пес поедет в Харьков для повторной судебно-ветеринарной экспертизы, ведь по результатам предыдущей - "не предоставили субъективных причин".
Напомним, что чиновнику, который издевался над собакой, до сих пор не сообщили о подозрении.
Ранее в УНН подробно писали о деле Барсика и какие издевательства он получил.