Чиновнику, який знущався над собакою, досі не повідомили про підозру

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на сьогодні, 6 грудня, живодеру з Хмельниччини, який тягнув собаку Барсика прив’язаним до машини, досі не повідомили про підозру, адже слідчі чекають результатів “судово-ветеренарної експертизи”. Наразі невідомо, коли будуть результати, адже слідство не може впливати на дії експертної установи. Про це кореспонденту УНН повідомив слідчий Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Олександр Савчук.