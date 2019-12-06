Чиновнику, який знущався над собакою, досі не повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на сьогодні, 6 грудня, живодеру з Хмельниччини, який тягнув собаку Барсика прив’язаним до машини, досі не повідомили про підозру, адже слідчі чекають результатів “судово-ветеренарної експертизи”. Наразі невідомо, коли будуть результати, адже слідство не може впливати на дії експертної установи. Про це кореспонденту УНН повідомив слідчий Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Олександр Савчук.
“Щодо провадження - ми, на даний час, очікуємо судово-ветеринарну експертизу. За наслідками проведення судово-ветеринарної експертизи — щодо провадження буде прийматися рішення, передбачене кримінально-процесуальним кодексом”, — сказав Савчук.
Однак слідчий не знає, у якому стані перебуває зараз собака.
“Цю інформацію, на даний час, я вам не готовий сказати. На даний час, більше інформації в мене немає. Щодо слідчих дій, я, знову ж таки, не можу сказати. Слідчо-розшукові дії проводяться... Експертна установа не підпорядковується МВС, у зв’язку з чим, ми не можемо на них вплинути і сказати, який буде результат”, — повідомив Савчук.
УНН звернувся до волонтерів, які опікувались долею Барсика, щоб дізнатись більше інформації.
Нагадаємо, собаці на прізвисько Барсик, який став жертвою тортур, вдалося врятувати пальці.
Раніше УНН детально писав про справу Барсика та яких знущань він зазнав.
Додамо, підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.