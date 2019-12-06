Чиновнику, который издевался над собакой, до сих пор не сообщили о подозрении

"Относительно производства - мы, в настоящее время, ожидаем судебно-ветеринарную экспертизу. По результатам проведения судебно-ветеринарной экспертизы - относительно производства будет приниматься решение, предусмотренное уголовно-процессуальным кодексом", - сказал Савчук.

Однако следователь не знает, в каком состоянии находится сейчас пес.

"Эту информацию, в настоящее время, я вам не готов сказать. В настоящее время, больше информации у меня нет. Относительно следственных действий, я, опять же, не могу сказать. Следственно-розыскные действия проводятся ... Экспертные учреждение не подчиняются МВД, в связи с чем, мы не можем на них повлиять и сказать, какой будет результат", - сообщил Савчук.

УНН обратился к волонтерам, которые занимались судьбой Барсика, чтобы узнать больше информации.

Напомним, собаке по кличке Барсик, который стал жертвой пыток, удалось спасти пальцы.

Ранее УНН подробно писал о деле Барсика и каким издевательствам он подвергся.

Добавим, подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.