Чиновнику, который издевался над собакой, до сих пор не сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня, 6 декабря, живодеру из Хмельницкой области, который тянул собаку Барсика привязанным к машине, до сих пор не сообщили о подозрении, ведь следователи ждут результатов "судебно-ветеренарной экспертизы". Пока неизвестно, когда будут результаты, ведь следствие не может влиять на действия экспертного учреждения. Об этом корреспонденту УНН сообщил следователь Красиловского отдела полиции ГУНП в Хмельницкой области Александр Савчук.
"Относительно производства - мы, в настоящее время, ожидаем судебно-ветеринарную экспертизу. По результатам проведения судебно-ветеринарной экспертизы - относительно производства будет приниматься решение, предусмотренное уголовно-процессуальным кодексом", - сказал Савчук.
Однако следователь не знает, в каком состоянии находится сейчас пес.
"Эту информацию, в настоящее время, я вам не готов сказать. В настоящее время, больше информации у меня нет. Относительно следственных действий, я, опять же, не могу сказать. Следственно-розыскные действия проводятся ... Экспертные учреждение не подчиняются МВД, в связи с чем, мы не можем на них повлиять и сказать, какой будет результат", - сообщил Савчук.
УНН обратился к волонтерам, которые занимались судьбой Барсика, чтобы узнать больше информации.
Напомним, собаке по кличке Барсик, который стал жертвой пыток, удалось спасти пальцы.
Ранее УНН подробно писал о деле Барсика и каким издевательствам он подвергся.
Добавим, подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.