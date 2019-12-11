Справа живодера з Хмельниччини: Барсика знов відвезуть на експертизу

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Пес Барсик, якого живодер тягнув прив’язаним до машини, знов поїде на експертизу до Харкова. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець.

Так, пес поїде до Харкова для повторної судово-ветеринарної експертизи.

“Ми отримали висновок судово-ветеринарної експертизи. Разом з тим, з об’єктивних причин, експертами не було надано відповіді на всі поставлені слідчим питання. У зв’язку із чим, буде призначено ще одну судово-ветеринарну експертизу. Враховуючи те, що досудове слідство триває, іншої інформації по цьому кримінальному провадженню на даний час надати, на жаль, не можу”, — повідомив Сліпець.

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Так, на уточнююче запитання кореспондента, чи потрібно Барсику знов їхати до Харкова, керівник прокуратури відповів: “Так”.

Зазначається, що це буде така ж саме ветеринарна експертиза, адже за результатами попередньої — “не надали суб’єктивних причин”.

Слідство сподівається, що після другої експертизи — необхідні результати нададуть.

Наразі залишається невідомо, коли відбудеться запланована експертиза, але вірогідно, що найближчим часом.

“Не хочу прогнозувати (коли почнеться), але найближчим часом”, — зазначив Сліпець.

Нагадаємо, що чиновнику, який знущався над собакою, досі не повідомили про підозру.

Раніше УНН докладно писав про справу Барсика і яких знущань він зазнав.

Додамо, підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.

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