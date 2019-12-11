Дело живодера из Хмельницкой области: Барсика вновь отвезут на экспертизу

Так, пес поедет в Харьков для повторной судебно-ветеринарной экспертизы.

“Мы получили заключение судебно-ветеринарной экспертизы. Вместе с тем, по объективным причинам, экспертами не было даны ответы на все поставленные следователем вопросы. В связи с чем, будет назначена еще одна судебно-ветеринарная экспертиза. Учитывая, что досудебное следствие продолжается, другой информации по этому уголовному производству в настоящее время предоставить, к сожалению, не могу”, — сообщил Слепец.

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Так, на уточняющий вопрос корреспондента, нужно ли Барсику снова ехать в Харьков, руководитель прокуратуры ответил: “Да”.

Отмечается, что это будет такая же ветеринарная экспертиза, ведь по результатам предыдущей — “не предоставили субъективных причин”.

Следствие надеется, что после второй экспертизы — необходимые результаты предоставят.

Пока остается неизвестно, когда состоится запланированная экспертиза, но вероятно, что в ближайшее время.

“Не хочу прогнозировать (когда начнется), но в ближайшее время”, — отметил Слепец.

Напомним, что чиновнику, который издевался над собакой, до сих пор не сообщили о подозрении.

Ранее УНН подробно писал о деле Барсика и издевательствах, которые он пережил.

Добавим, подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.