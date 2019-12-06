Пес Барсик одужує після знущань: фото і відео

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Пес на прізвисько Барсик, який став жертвою катувань, зараз знаходиться в кінологічному центрі Нацполіції, і у нього все добре. Про це кореспонденту УНН повідомила волонтер хмельницької громадської організації захисту тварин "Врятуй життя" Олена Голубнича.