Пес Барсик одужує після знущань: фото і відео
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Пес на прізвисько Барсик, який став жертвою катувань, зараз знаходиться в кінологічному центрі Нацполіції, і у нього все добре. Про це кореспонденту УНН повідомила волонтер хмельницької громадської організації захисту тварин "Врятуй життя" Олена Голубнича.
"Барсик у кінологів. Все добре", - повідомила вона.
Найімовірніше, собака буде перебувати в кінологічному центрі Нацполіції поки триває слідство.
Також волонтер поділилася відео оглядів Барсика в процесі лікування. На одному з них, професор Кирило Чумаков годує собаку і зазначає, що вона абсолютно адекватна, а огляд відбувається без транквілізаторів.
"Щодо агресії цієї собаки - я спокійно його оглядаю. Він доволі доброзичливий пес, але нікому не довіряє. Якщо підняти руку і зробити якийсь різкий рух - тварина одразу лягає на підлогу. Бачите, як в очі дивиться? Він усім цікавиться, він позитивний. Ми його перев'язуємо без намордника... Він із задоволенням позабирав з усієї лікарні ковбасу, котлети, а кашу - їжте самі. Ось вам "агресивна" собака, яка повинна була з'їсти мене з самого початку", - розповідає лікар.
Нагадаємо, що чиновнику, який знущався над собакою, до сих пір не повідомили про підозру, адже слідчі чекають результатів "судово-ветеринарної експертизи".
Раніше УНН докладно писав про справу Барсика і яким знущанням він піддався.
Додамо, підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.