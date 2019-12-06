Пес Барсик выздоравливает после издевательств: фото и видео

“Барсик у кинологов. Все хорошо”, — сообщила она.

Вероятнее всего, собака будет находиться в кинологическом центре Нацполиции пока идет следствие.

Также волонтер поделилась видео осмотров Барсика в процессе лечения. На одном из них, профессор Кирилл Чумаков кормит собаку и отмечает, что она абсолютно адекватная, а осмотр происходит без транквилизаторов.

“По агрессии этой собаки - я спокойно осматриваю его. Он довольно дружелюбный пес, но никому не доверяет. Если поднять руку и сделать какое-то резкое движение - животное сразу ложится на пол. Видите, как в глаза смотрит? Он всем интересуется, он положительный. Мы его перевязываем без намордника ... Он с удовольствием позабирал со всей больницы колбасу, котлеты, а кашу - ешьте сами. Вот вам "агрессивная" собака, которая должна была съесть меня с самого начала”, — рассказывает врач.

Напомним, что чиновнику, который издевался над собакой, до сих пор не сообщили о подозрении, ведь следователи ждут результатов “судебно-ветеренарной экспертизы”.

Ранее УНН подробно писал о деле Барсика и каким издевательствам он подвергся.

Добавим, подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.