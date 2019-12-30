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Киевлянина будут судить за жестокое убийство собаки

Киевлянина будут судить за жестокое убийство собаки

Киев  •  УНН

 • 13353 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Киевлянин предстанет перед судом за жестокое убийство животного. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города Киева по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель", - указали в ведомстве.

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Как указано, инцидент произошел в Деснянском районе Киева.

"Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - заявили в прокуратуре.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, принадлежащими к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели животного).

За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, пьяный мужчина в Киеве напал на патрульную, которая прибыла на вызов о бойцовской собаке.

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