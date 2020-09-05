Рятувальники дістали собаку із закинутого колодязя

Так, 4 вересня о 13:45 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по діставанню собаки з колодязя, що в центрі міста Новоград-Волинський. На місце пригоди виїхали фахівці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 4 осіб особового складу.

“По їх прибуттю з’ясувалося, що безпритульний старий пес потрапив у закинутий без води колодязь, глибиною близько 2,5 м. На скавчання тварини звернув увагу випадковий перехожий, який й викликав рятувальників. За допомогою драбини один з рятувальників спустився всередину колодязя та на руках з ним піднявся на поверхню. Собака був зляканий та виснажений і своєму порятунку не пручався”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за зовнішніми ознаками пес був неушкоджений. Тварину оглянули та відпустили.

Нагадаємо, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, до комунікаційного колектора впав пес, якого після повідомлення однієї з жительок витягли звідти 4 рятувальники.