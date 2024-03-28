Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. Об этом он заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung, передает УНН.

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По словам Шольца, посреднические инициативы были всегда. Он напомнил, что сразу после начала полномасштабной войны Украина и россия вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что россия использовала их только как повод для одновременной переброски своих войск на восток для большого наступления.

Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене. Они, как заметил Шольц, лишили переговоры всякой основы.

Также Шольц упомянул об отмене президентом рф путиным зерновой сделки.

Кроме того, велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными, указал канцлер.

Сейчас ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута договоренность, которая приведет к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска - резюмировал канцлер.

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