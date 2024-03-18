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Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет рф - СМИ
Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Швейцарии, если на них не будет присутствовать россия.
Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому
Мэр Киева Виталий Кличко просит журналистов Bihus info передать информацию о незадекларированном состоянии директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, обнаруженные в их расследовании, в правоохранительные органы для оперативного публичного расследования.
Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США
Сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, встретился с президентом Зеленским и другими чиновниками и предложил предоставить Украине помощь США в виде беспроцентных кредитов, чтобы заручиться большей общественной поддержкой на родине.
На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли
Трое мужчин в возрасте 45, 55 и 67 лет погибли в результате детонации боеприпаса, когда они разбирали беспилотный летательный аппарат, который нашли у себя во дворе в селе Львов Бериславского района.
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
путин был "переизбран" президентом россии на фиктивных выборах, осужденных большинством стран как недемократические и нелегитимные, без реальной оппозиции и выбора для избирателей.
"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе
В оккупированном россией городе Севастополь в Крыму раздались громкие взрывы. жителей призывают не паниковать, никаких официальных объяснений ситуации нет.
Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону
Президент Зеленский поблагодарил ЕС за создание фонда в размере 5 миллиардов евро для поддержки оборонных действий Украины в этом году.
Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет
Глава Сумской областной военной администрации заявил, что риска прорыва границы нет, но регион сталкивается с повышенной опасностью от российских воздушных и ракетных атак на инфраструктуру.
С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец
Три семьи с детьми с оккупированных территорий прибыли на подконтрольную Украине территорию, спасаясь от угроз, преследований и принудительной русификации их детей со стороны российских оккупантов.
На Новопавловском направлении россияне штурмовали при поддержке авиации позиции Сил обороны 21 раз - Генштаб ВСУ
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 56 боевых столкновений, в ходе которых украинские войска отбили большинство атак российских оккупантов, в частности на Новопавловском направлении, где противник провел 21 обстрел при поддержке авиации.