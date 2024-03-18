Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет рф - СМИ

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, которые планируют состояться в Швейцарии, если на них не будет присутствовать россия. Об этом передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Недавно официальные лица сообщили POLITICO, что Китай пытается убедить Европу позволить россии сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии - иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи - пишет издание.

Отмечается, что президент Китая Си Цзиньпин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая, отметив его первую поездку в Европу после пандемии. Также Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безграничного партнерства" Си с президентом россии владимиром путиным, несмотря на войну кремля в Украине.

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Собеседники издания отмечают, что настроение во Франции, скорее всего, будет другим, чем торжествами, которые отмечали 50-летие двусторонних отношений между двумя странами.

"Это будет менее праздничным и более старательным, учитывая текущие экономические и геополитические ставки. Мы требуем взаимности в отношениях с Китаем, в частности в ключевой сфере экологического перехода", - сказал собеседник.

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