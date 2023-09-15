Румыния укрепляет границу с Украиной: туда направили радары и шесть сотен солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Румыния направила в район дельты Дуная на границе с Украиной 600 солдат и радары. Об этом, с ссылкой на заявление заместителя начальника штаба обороны генерала Георгия Влада, сообщает румынское издание Digi24.ro, пишет УНН.
Цитата
“Мы решили привлечь около 600 солдат для укрепления нашей линии обороны в северной части Добруджи. Мы развернули некоторые радары, у нас активирована оборона, и мы провели дискуссии с нашими союзниками (НАТО), чтобы найти решение противостоять российской агрессии”, — заявил генерал Георгий Влад.
Детали
Для защиты своей территории румынское Министерство обороны готово применить и зенитные системы ПВО против российских беспилотников. Об этом заявил заместитель главы румынской армии:
“В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории”.
Напомним
В четверг, 14 сентября, Министерство обороны объявило о решении ограничить полеты в воздушном пространстве на границе с Украиной. В частности, запрет действует в северной части Добруджи, между Сулиной и Галацем, на расстоянии 20-30 км от украинской границы и до высоты 4000 м.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Это наиболее рациональный метод уничтожения шахедов” — Игнат о мобильных огневых группах
Объявление прозвучало в контексте того, что ранее министерство решило построить укрытие в районе Плауру-Чеаталькиой, где в течение последней недели упали по меньшей мере три беспилотника российской армии.