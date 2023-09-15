Румунія зміцнює кордон з Україною: туди направили радари та шість сотень солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Румунія направила в район дельти Дунаю на кордоні з Україною 600 солдатів та радари. Про це, із посиланням на заяву заступника начальника штабу оборони генерала Георгія Влада, повідомляє румунське видання Digi24.ro, пише УНН.
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“Ми вирішили залучити близько 600 солдатів для зміцнення нашої лінії оборони в північній частині Добруджі. Ми розгорнули деякі радари, у нас активована оборона, і ми провели дискусії з нашими союзниками (НАТО), щоб знайти рішення протистояти російській агресії”, — заявив генерал Георгій Влад.
Деталі
Задля захисту своєї території румунське Міністерство оборони готове застосувати й зенітні системи ППО проти російських безпілотників. Про це заявив заступник голови румунської армії:
“Залежно від рівня загрози ми готові використати всю військову міць для захисту румунської території”.
Нагадаємо
У четвер, 14 вересня, Міністерство оборони оголосили про рішення обмежити польоти у повітряному просторі на кордоні з Україною. Зокрема, заборона діє у північній частині Добруджі, між Суліною та Галацом, на відстані 20-30 км від українського кордону та до висоти 4000 м.
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Оголошення прозвучало в контексті того, що раніше міністерство вирішило побудувати укриття в районі Плауру-Чеаталькіой, де впродовж останнього тижня впали щонайменше три безпілотники російської армії.