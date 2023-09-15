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Румунія зміцнює кордон з Україною: туди направили радари та шість сотень солдатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Румунія направила в район дельти Дунаю на кордоні з Україною 600 солдатів та радари. Про це, із посиланням на заяву заступника начальника штабу оборони генерала Георгія Влада, повідомляє румунське видання Digi24.ro, пише УНН.

Цитата

“Ми вирішили залучити близько 600 солдатів для зміцнення нашої лінії оборони в північній частині Добруджі. Ми розгорнули деякі радари, у нас активована оборона, і ми провели дискусії з нашими союзниками (НАТО), щоб знайти рішення протистояти російській агресії”, — заявив генерал Георгій Влад.

Деталі

Задля захисту своєї території румунське Міністерство оборони готове застосувати й зенітні системи ППО проти російських безпілотників. Про це заявив заступник голови румунської армії:

“Залежно від рівня загрози ми готові використати всю військову міць для захисту румунської території”.

Нагадаємо

У четвер, 14 вересня, Міністерство оборони оголосили про рішення обмежити польоти у повітряному просторі на кордоні з Україною. Зокрема, заборона діє у північній частині Добруджі, між Суліною та Галацом, на відстані 20-30 км від українського кордону та до висоти 4000 м.

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Оголошення прозвучало в контексті того, що раніше міністерство вирішило побудувати укриття в районі Плауру-Чеаталькіой, де впродовж останнього тижня впали щонайменше три безпілотники російської армії.

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