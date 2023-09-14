Румунія посилила обмеження у повітряному просторі, який межує з Україною

Цитата

«… з середи, 13 вересня, Міністерство транспорту та інфраструктури спільно з Міністерством національної оборони, відповідальним за управління національним повітряним простором, запровадили додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, що межує з Україною. у північній частині Добруджі, між Суліною та Галацом, на глибині 20-30 км усередині національного повітряного простору, до висоти 4000 м», — йдеться у пресрелізі.

«На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї були необхідні заходи для продовження обмежень, щоб забезпечити більш ефективну спроможність моніторингу та контролю за використанням повітряного простору», — заявили в Міноборони Румунії.

Відомство також уточнює, що на політ цивільних літаків в аеродромному диспетчерському районі аеропорту Тулча це не впливає.

Деталі

Повідомлення про додавання обмежень на польоти типу NOTAM (Notice to Airmen) надіслано на офіційні канали зв’язку компетентними цивільними та військовими аеронавігаційними органами.

У цих зонах обмеженого доступу «пілотованим або безпілотним літальним апаратам заборонено літати, за винятком державних літаків (включаючи SMURD та літаки екстреної допомоги)».

Міністерство нагадує, що обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до всього кордону з Україною, запроваджено з травня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф в України. Проте, за тими обмеженнями, заборона вводилась на польоти на відстані 8 км від кордону з Україною та до висоти 1000 м.

Доповнення

Міністерство оборони Румунії також було вимушено відреагувати на численні звернення населення, щодо активності військової авіації у небі.

«Сьогодні ввечері у нас були тренувальні польоти військової авіації над Добруджою. Польоти були тренувальними, стрільби не проводилися. Швидше за все, громадяни, які були стривожені цими польотами, помітили ефект переходу літаків від дозвукового до надзвукового польоту, так званий «звуковий бум», — говорить речник відомства Костянтин Спіну.

У міністерстві запевняють, що військова авіація виконувала тренувальні польоти із суворим дотриманням правил щодо мінімально допустимих висот під час польотів над населеними пунктами.

Нагадаємо

МЗС Румунії знову направило росії “твердий протест” проти “порушення повітряного простору”, після того як фрагменти дрона, знайдені на площі в кілька десятків метрів у Тулчі, були ідентифіковані як осколки російського пристрою. Крім того, як повідомляє Digi24, дипвідомство Румунії проводить консультації з союзниками по НАТО.