Румыния усилила ограничения в воздушном пространстве, которое граничит с Украиной

Цитата

«… со среды, 13 сентября, Министерство транспорта и инфраструктуры совместно с Министерством национальной обороны, ответственным за управление национальным воздушным пространством, ввели дополнительные ограничения полетов в воздушном пространстве, граничащем с Украиной. в северной части Добруджи, между Сулиной и Галацем, на глубине 20-30 км внутри национального воздушного пространства, до высоты 4000 м», — говорится в пресс-релизе.

«На фоне усиления российских атак на украинские порты на Дунае были необходимы меры для продления ограничений, чтобы обеспечить более эффективную способность мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства», — заявили в Минобороны Румынии.

Ведомство также уточняет, что на полет гражданских самолетов в аэродромном диспетчерском районе аэропорта Тулча это не влияет.

Детали

Уведомление о добавлении ограничений на полеты типа NOTAM (Notice to Airmen) направлено по официальным каналам связи’компетентными гражданскими и военными аэронавигационными органами.

В этих зонах ограниченного доступа «пилотируемым или беспилотным летательным аппаратам запрещено летать, за исключением государственных самолетов (включая SMURD и самолеты экстренной помощи)».

Министерство напоминает, что ограничения полетов в воздушном пространстве, прилегающем ко всей границе с Украиной, введены с мая 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, по тем ограничениям, запрет вводился на полеты на расстоянии 8 км от границы с Украиной и до высоты 1000 м.

Дополнение

Министерство обороны Румынии также было вынуждено отреагировать на многочисленные обращения населения, относительно активности военной авиации в небе.

«Сегодня вечером у нас были тренировочные полеты военной авиации над Добруджей. Полеты были тренировочными, стрельбы не проводились. Скорее всего, граждане, которые были встревожены этими полетами, заметили эффект перехода самолетов от дозвукового к сверхзвуковому полету, так называемый «звуковой бум», — говорит спикер ведомства Константин Спину.

В министерстве уверяют, что военная авиация выполняла тренировочные полеты со строгим соблюдением правил минимально допустимых высот при полетах над населенными пунктами.

Напомним

МИД Румынии вновь направило россии “твердый протест” против “нарушения воздушного пространства”, после того как фрагменты дрона, найденные на площади в несколько десятков метров в Тулче, были идентифицированы как осколки российского устройства. Кроме того, как сообщает Digi24, дипведомство Румынии проводит консультации с союзниками по НАТО.