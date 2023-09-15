"Це найбільш раціональний метод знищення шахедів" - Ігнат про мобільні вогневі групи

На запитання, чи є новий спосіб збиття дронів, окрім мобільних вогневих груп, Ігнат відповів:

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“Протидія БПЛА повинна бути не лише засобами ураження. Є також засоби РЕБ, це теж дуже важливий напрямок, однак шахед стійкий до цього впливу. Шахед навіть коли втрачає GPS-навігацію, все одно летить далі і потім може відновити сигнал GPS і продовжувати виконувати завдання. Тому ця зброя досить непроста. Те, що ви кажете про збільшення мобільних вогневих груп, то тут йшлося про те, що групи підвищують свою майстерність. Бо дійсно майстерність стрілка, особливо в нічний час, коли не видно нічого, коли там прожектори і тепловізорне обладнання використовують, щоб з крупнокаліберних кулеметів вразити, це дійсно треба мати досвід і вміння серйозні, чи зенітними гарматами”, - повідомив Ігнат

Він додав, що потрібно нарощувати саме те озброєння, яке може автоматично вражати безпілотники. Це така зброя, як зенітні гармати та крупнокаліберні кулемети, які мають локатори та можуть використовувати радіолокаційний супровід цілі.

“І тому саме мобільні вогневі групи це найбільш раціональний метод знищення шахедів.На даний момент статистикою все ж зенітні ракетні війська повітряних сил є головними знищувачами тих самих шахедів та ракет”, - сказав Ігнат.

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