"Это наиболее рациональный метод уничтожения шахедов" - Игнат о мобильных огневых группах

На вопрос, есть ли новый способ сбивания дронов, кроме мобильных огневых групп, Игнат ответил:

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“Противодействие БПЛА должно быть не только средствами поражения. Есть также средства РЭБ, это тоже очень важное направление, однако шахед устойчив к этому воздействию. Шахед даже когда теряет GPS-навигацию, все равно летит дальше и потом может восстановить сигнал GPS и продолжать выполнять задачи. Поэтому это оружие достаточно непростое. То, что вы говорите об увеличении мобильных огневых групп, то здесь речь шла о том, что группы повышают свое мастерство. Потому что действительно мастерство стрелка, особенно в ночное время, когда не видно ничего, когда там прожекторы и тепловизорное оборудование используют, чтобы из крупнокалиберных пулеметов поразить, это действительно надо иметь опыт и умение серьезные, или зенитными пушками”, - сообщил Игнат

Он добавил, что нужно наращивать именно то вооружение, которое может автоматически поражать беспилотники. Это такое оружие, как зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметы, которые имеют локаторы и могут использовать радиолокационное сопровождение цели.

“И поэтому именно мобильные огневые группы это наиболее рациональный метод уничтожения шахедов. На данный момент статистикой все же зенитные ракетные войска воздушных сил являются главными уничтожителями тех самых шахедов и ракет”, - сказал Игнат.

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