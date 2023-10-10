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Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца этого года

Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца этого года

Киев • УНН

 • 367042 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Румыния выступает за начало переговоров о вступлении в Европейский союз Украины до конца 2023 года. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время совместной пресс конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня я подтвердил политически и практически поддержку Румынии относительно начала переговоров о вступлении в Европейский союз Украины и Молдовы до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение в Европейском совете в декабре», - сказал Йоханнес.

Он отметил, что это решение подтвердит прогресс достигнутый Украиной и Молдовой несмотря на очень сложные условия. Йоханнес подчеркнул, что это будет стратегическим решением и для ЕС.

«В то же время я подчеркнул важность внедрения всеобъемлющих реформ необходимых для вступления в ЕС, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества», - заявил Йоханнис.

дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти выполнила семь рекомендаций Европейской комиссии и будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.

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