Україна буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже виконали сім рекомендацій Європейської комісії і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року, передає УНН.
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«Ми майже виконали сім рекомендацій Європейської комісії і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року», - заявив Зеленський.
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Як повідомило Politico, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.