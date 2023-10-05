Україна буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року – Зеленський

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«Ми майже виконали сім рекомендацій Європейської комісії і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року», - заявив Зеленський.

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Як повідомило Politico, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.