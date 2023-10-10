Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Румунія виступає за початок переговорів про вступ до Європейського Союзу України до кінця 2023 року. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Сьогодні я підтвердив політично та практично підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Молдови до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні», - сказав Йоханніс.
Він зазначив, що це рішення підтвердить прогрес досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Йоханніс наголосив, що це буде стратегічним рішенням й для ЄС.
«Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ необхідних для вступу до ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства», - заявив Йоханніс.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже виконала сім рекомендацій Європейської комісії й буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.