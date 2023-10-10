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Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця цього року

Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Румунія виступає за початок переговорів про вступ до Європейського Союзу України до кінця 2023 року. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні я підтвердив політично та практично підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Молдови до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні», - сказав Йоханніс.

Він зазначив, що це рішення підтвердить прогрес досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Йоханніс наголосив, що це буде стратегічним рішенням й для ЄС.

«Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ необхідних для вступу до ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства», - заявив Йоханніс.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже виконала сім рекомендацій Європейської комісії й буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.

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