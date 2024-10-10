Румыния ввела дополнительные ограничения на импорт яиц и мяса птицы из Украины
Киев • УНН
Правительство Румынии добавило куриные мясо и яйца в перечень продуктов из Украины, которые требуют лицензии для импорта. Это решение принято после жалоб румынских фермеров на низкие цены украинской продукции.
После жалоб румынских фермеров на низкие цены на украинскую продукцию правительство страны расширило список импортных товаров из Украины, которые требуют лицензии. Речь идет в частности о курином мясе и яйцах. Об этом пишет Euractive, передает УНН.
Детали
По словам министра сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу, румынские производители мяса птицы сталкиваются с "серьезной проблемой" из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины, которые продаются по ценам намного ниже себестоимости румынского производства.
После обсуждений с представителями птицеводческого сектора, правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень продуктов, которые могут быть импортированы из Украины только при наличии лицензии.
В этот список также попали и зерновые семена, мука и сахар также попали в этот список.
Как член ЕС, Румыния должна придерживаться определенных производственных требований в секторе птицеводства, что делает расходы на 30% выше, чем в Украине
Напомним,
Болгария обратилась в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт яиц из Украины. Причиной является пятикратный рост импорта, что негативно влияет на болгарских производителей.