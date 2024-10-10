Румыния ввела дополнительные ограничения на импорт яиц и мяса птицы из Украины

После жалоб румынских фермеров на низкие цены на украинскую продукцию правительство страны расширило список импортных товаров из Украины, которые требуют лицензии. Речь идет в частности о курином мясе и яйцах. Об этом пишет Euractive, передает УНН.

Детали

По словам министра сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу, румынские производители мяса птицы сталкиваются с "серьезной проблемой" из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины, которые продаются по ценам намного ниже себестоимости румынского производства.

После обсуждений с представителями птицеводческого сектора, правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень продуктов, которые могут быть импортированы из Украины только при наличии лицензии.

В этот список также попали и зерновые семена, мука и сахар также попали в этот список.

Как член ЕС, Румыния должна придерживаться определенных производственных требований в секторе птицеводства, что делает расходы на 30% выше, чем в Украине