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Румунія ввела додаткові обмеження на імпорт яєць і м’яса птиці з України

Румунія ввела додаткові обмеження на імпорт яєць і м’яса птиці з України

Київ • УНН

 • 13548 перегляди

Уряд Румунії додав курячі м'ясо та яйця до переліку продуктів з України, які потребують ліцензії для імпорту. Це рішення прийняте після скарг румунських фермерів на низькі ціни української продукції.

Після скарг румунських фермерів на низькі ціни на українську продукцію уряд країни розширив список імпортних товарів з України, які потребують ліцензії. Йдеться зокрема про курячі м'ясо та яйця. Про це пише Euractive, передає УНН.

Деталі

За словами міністра сільського господарства Румунії Флоріна Барбу, румунські виробники м'яса птиці стикаються з "серйозною проблемою" через імпорт яєць і м'яса птиці з України, які продаються за цінами, набагато нижчими за собівартість румунського виробництва.

Після обговорень з представниками птахівничого сектору, уряд вирішив додати яйця і м'ясо птиці до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії.

До цього списку також потрапили й зернові насіння, борошно та цукор також потрапили до цього списку.

Як член ЄС, Румунія повинна дотримуватися певних виробничих вимог у секторі птахівництва, що робить витрати на 30% вищими, ніж в Україні

- пояснив румунський посадовець. 

Нагадаємо

Болгарія звернулася до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт яєць з України. Причиною є п'ятикратне зростання імпорту, що негативно впливає на болгарських виробників.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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