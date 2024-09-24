Болгарія попросила Єврокомісію призупинити імпорт українських яєць, щоб врегулювати ситуацію на своєму ринку. Про це УНН пише з посиланням на Міністерство сільського господарства та продовольства Болгарії.

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Під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства і рибальства, яке проходить сьогодні в Брюсселі, міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з пропозицією заборонити імпорт яєць з України до Болгарії. За словами міністра, імпорт яєць з України серйозно впливає на виробництво у самій Болгарії.

За даними болгарського міністерства, з перше півріччя 2024 року імпорт українських яєць до Болгарії сягнув 2 618 тонн, що є п'ятикратним зростанням у річному обчисленні. При цьому імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на внутрішні ціни. Міністр також обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримуючого ефекту і не є достатніми для полегшення ситуації на болгарському ринку яєць.

Міністр підкреслив, що важливо знайти точку перетину, де права болгарських виробників будуть збережені та зупинити імпорт яєць, поки у Болгарії регулюватимуть ринок.

Ми виступаємо за тверду підтримку народу України, але це не повинно коштувати банкрутством і порушенням прав наших фермерів - сказав він.

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Раніше Тахов пояснював, що коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, країна може активувати механізм заборони їх імпорту.

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