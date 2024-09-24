Болгария попросила Еврокомиссию приостановить импорт украинских яиц, чтобы урегулировать ситуацию на своем рынке. Об этом УНН пишет с ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии.

Детали

Во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое проходит сегодня в Брюсселе, министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился к Европейской комиссии с предложением запретить импорт яиц из Украины в Болгарию. По словам министра, импорт яиц из Украины серьезно влияет на производство в самой Болгарии.

По данным болгарского министерства, с первое полугодие 2024 года импорт украинских яиц в Болгарию достиг 2 618 тонн, что является пятикратным ростом в годовом исчислении. При этом импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на внутренние цены. Министр также обосновал просьбу тем, что защитные меры, принятые до сих пор на уровне ЕС, не достигают ожидаемого сдерживающего эффекта и не являются достаточными для облегчения ситуации на болгарском рынке яиц.

Министр подчеркнул, что важно найти точку пересечения, где права болгарских производителей будут сохранены и остановить импорт яиц, пока в Болгарии будут регулировать рынок.

Мы выступаем за твердую поддержку народа Украины, но это не должно стоить банкротством и нарушением прав наших фермеров - сказал он.

Напомним

Ранее Тахов объяснял, что когда импорт определенного вида продукции или товара - овощей, мяса, яиц - достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, страна может активировать механизм запрета их импорта.

Болгария продлила программу поддержки украинских беженцев