Правительство Болгарии приняло решение о продлении программы поддержки украинских беженцев до 2025 года. Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на The Sofia Globe, передает УНН.

Детали

Отмечается, что срок действия механизма помощи, которым предусматриваются государственные выплаты на проживание для беженцев из Украины, пролонгирован до 31 декабря 2024 года.

Всего с момента полномасштабного вторжения рф в Болгарию въехали почти 2,5 миллиона украинцев. Из них более 180 тысяч человек были зарегистрированы по схеме временной защиты ЕС.

Сейчас, по данным Минреинтеграции, в Болгарии остаются около 55 тысяч украинцев. По государственной схеме устроено более 6 тысяч человек.

Напомним

Ранее Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.