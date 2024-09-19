Болгарія звернеться до ЄС щодо заборони імпорту яєць з України
Київ • УНН
Міністр сільського господарства Болгарії планує закликати ЄС скасувати імпорт яєць з України через ринкові проблеми місцевих виробників. Болгарія хоче активувати механізм заборони імпорту, коли він досягає певних лімітів.
На засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, яке відбудеться 23 вересня в Брюсселі, Болгарія планує закликати до скасування імпорту яєць з України. Про це заявив міністр сільського господарства і продовольства Георгій Тахов, пише видання "24 часа", передає УНН.
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Міністр Тахов звернув увагу на ринкові проблеми болгарських виробників через збільшення імпорту та можливість застосування захисних заходів відповідно до механізму запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.
Коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, тоді ми можемо активувати механізм заборони їх імпорту. Наразі ми робимо це щодо яєць
За його словами, виробники скаржаться на збільшення імпорту продовольства, що порушує конкурентне середовище в країні. Тахов пояснив, що це дійсно проблема, оскільки мова йде про імпорт з третіх країн за межами ЄС.
Нагадаємо
В липні стало відомо, що імпорт яєць та цукру з України до ЄС буде знову обкладатися митами, через перевищення тарифних квот в межах угоди про вільну торгівлю.