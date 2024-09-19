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Болгария обратится в ЕС относительно запрета импорта яиц из Украины

Болгария обратится в ЕС относительно запрета импорта яиц из Украины

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 17:00  •  7232 просмотра

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Министр сельского хозяйства Болгарии планирует призвать ЕС отменить импорт яиц из Украины из-за рыночных проблем местных производителей. Болгария хочет активировать механизм запрета импорта, когда он достигает определенных лимитов.

На заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе, Болгария планирует призвать к отмене импорта яиц из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Георгий Тахов, пишет издание "24 часа", передает УНН.

Детали

Министр Тахов обратил внимание на рыночные проблемы болгарских производителей из-за увеличения импорта и возможность применения защитных мер в соответствии с механизмом предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. 

Когда импорт определенного вида продукции или товара - овощей, мяса, яиц - достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это относительно яиц

- заявил министр. 

По его словам, производители жалуются на увеличение импорта продовольствия, что нарушает конкурентную среду в стране. Тахов пояснил, что это действительно проблема, поскольку речь идет об импорте из третьих стран за пределами ЕС.

Напомним,

В июле стало известно, что импорт яиц и сахара из Украины в ЕС будет снова облагаться пошлинами, из-за превышения тарифных квот в рамках соглашения о свободной торговле.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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