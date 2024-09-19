Болгария обратится в ЕС относительно запрета импорта яиц из Украины
Киев • УНН
Министр сельского хозяйства Болгарии планирует призвать ЕС отменить импорт яиц из Украины из-за рыночных проблем местных производителей. Болгария хочет активировать механизм запрета импорта, когда он достигает определенных лимитов.
На заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе, Болгария планирует призвать к отмене импорта яиц из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Георгий Тахов, пишет издание "24 часа", передает УНН.
Детали
Министр Тахов обратил внимание на рыночные проблемы болгарских производителей из-за увеличения импорта и возможность применения защитных мер в соответствии с механизмом предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.
Когда импорт определенного вида продукции или товара - овощей, мяса, яиц - достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это относительно яиц
По его словам, производители жалуются на увеличение импорта продовольствия, что нарушает конкурентную среду в стране. Тахов пояснил, что это действительно проблема, поскольку речь идет об импорте из третьих стран за пределами ЕС.
Напомним,
В июле стало известно, что импорт яиц и сахара из Украины в ЕС будет снова облагаться пошлинами, из-за превышения тарифных квот в рамках соглашения о свободной торговле.