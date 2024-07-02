ЄС повертає мита на яйця та цукор з України
Київ • УНН
З 2 липня 2024 року додатковий імпорт яєць та цукру з України до ЄС буде обкладатися митами режиму найбільшого сприяння через перевищення тарифних квот в межах угоди про вільну торгівлю.
Імпорт яєць та цукру з України до ЄС буде знову обкладатися митами, повідомляє Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії, пише УНН.
З 2 липня 2024 року знову запроваджуються тарифні квоти згідно з угодою про зону вільної торгівлі (DCFTA) на імпорт яєць та цукру з України до ЄС. (...) Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою DCFTA, додатковий імпорт продовжиться з митами режиму найбільшого сприяння (MFN)
У відомстві нагадали, що переглянуті автономні торговельні заходи (АТМ), що діють з 6 червня 2024 року, включають "екстрене гальмування" для семи сільськогосподарських товарів, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту з України досягнуть середньорічного імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року.
Для яєць та цукру цей середній показник, як зазначається, становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.
Вказано, що Єврокомісія має 14 днів, щоб відновити дію відповідної тарифної квоти з DCFTA між ЄС та Україною.
"З 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року запроваджується нова тарифна квота, що відповідає п'яти дванадцятим від порогу, встановленого для спрацювання "екстреного гальмування". Для яєць нова квота встановлена на рівні 9 662,07 тонни, а для цукру – 109 438,62 тонни", - сказано у повідомленні.
Єврокомісія повертає мита на українські овес і яйця - ЗМІ19.06.24, 18:08 • 27520 переглядiв