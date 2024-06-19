Єврокомісія повертає мита на українські овес і яйця - ЗМІ
Київ • УНН
Європейська комісія знову вводить мита на український овес та яйця, також придивляючись до цукру, з посиланням на джерела повідомляє Euronews.
Європейська комісія знову вводить мита на українські овес та яйця, також придивляючись до цукру, з посиланням на джерела повідомляє Euronews, пише УНН.
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"Імпорт яєць з України досяг рівня, а це означає, що тепер Єврокомісія запровадить обмеження протягом наступних двох тижнів", повідомив Euronews представник ЄС після того, як виконавча влада оголосила про обмеження на імпорт вівса з України до 5 червня 2025 року.
Так, у Єврокомісії повідомили, що 19 червня "до 5 червня 2025 року український овес імпортуватиметься до ЄС у межах тарифної квоти ПВЗВТ, яка діє з 2016 року між двома сторонами".
Регламент щодо автономних торговельних заходів (ATM), що діє з 6 червня 2024 року. передбачає екстрене гальмування для кількох продуктів, включаючи овес, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року. Для вівса цей середній обсяг становить 2,440,56 тонни. Після досягнення цього обсягу Єврокомісія повторно запроваджує відповідну тарифну квоту за ПВЗВТ протягом 14 днів. "Квота на овес встановлена на рівні 4 тис. тонн. Оскільки імпорт з початку 2024 року перевищує цей обсяг, мита режиму найбільшого сприяння (MFN) застосовуватимуться до кінця 2024 року. Квота за ПВЗВТ знову буде доступна з 1 січня 2025 року", - зазначили у Єврокомісії.
За словами торгових експертів, знайомих із цією темою, імпорт цукру також знаходиться під прицілом виконавчої влади ЄС, пише Euronews.
"Імпорт цукру також перебуває під пильним наглядом виконавчої влади ЄС. Два джерела, поінформовані з цього питання, назвали цукор вірогідним кандидатом на контроль, заявивши, що цифри щодо цього товару, доступні на веб-сторінці Митного союзу, вже перевищують межу екстреного гальмування", - ідеться у публікації.
"Ми не можемо спекулювати щодо темпів майбутнього імпорту", - сказав Euronews інший представник Єврокомісії, додавши, що виконавча влада ЄС продовжує стежити за відповідними тригерними рівнями.
Доповнення
Нова схема преференційної торгівлі, що діє з 6 червня, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів, які вважаються "чутливими" (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, лущене зерно і мед), від збільшення імпорту, що виникає внаслідок скасування квот та тарифів, пише видання.
На практиці Єврокомісії дозволено активувати так зване екстрене гальмування та знову вводити тарифні квоти, якщо імпорт цих товарів перевищує середню арифметичну кількість імпортованих товарів у період з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року.