Европейская комиссия вновь вводит пошлины на украинские овес и яйца, также присматриваясь к сахару, со ссылкой на источники сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

"Импорт яиц из Украины достиг уровня, а это значит, что теперь Еврокомиссия введет ограничения в течение следующих двух недель", сообщил Euronews представитель ЕС после того, как исполнительная власть объявила об ограничениях на импорт овса из Украины до 5 июня 2025 года.

Так, в Еврокомиссии сообщили, что 19 июня "до 5 июня 2025 года украинский овес будет импортироваться в ЕС в рамках тарифной квоты ПВЗВТ, которая действует с 2016 года между двумя сторонами".

Регламент по автономным торговым мероприятиям (ATM), действующий с 6 июня 2024 года, предусматривает экстренное торможение для нескольких продуктов, включая овес, которое автоматически срабатывает, если объемы импорта достигают среднегодового импорта, зарегистрированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года. Для овса этот средний объем составляет 2,440,56 тонны. После достижения этого объема Еврокомиссия повторно вводит соответствующую тарифную квоту по ПВЗВТ в течение 14 дней. "Квота на овес установлена на уровне 4 тыс. тонн. Поскольку импорт с начала 2024 года превышает этот объем, пошлины режима наибольшего благоприятствования (MFN) будут применяться до конца 2024 года. Квота по ПВЗВТ снова будет доступна с 1 января 2025 года", - отметили в Еврокомиссии.

По словам торговых экспертов, знакомых с этой темой, импорт сахара также находится под прицелом исполнительной власти ЕС, пишет Euronews.

"Импорт сахара также находится под пристальным наблюдением исполнительной власти ЕС. Два источника, информированные по этому вопросу, назвали сахар вероятным кандидатом на контроль, заявив, что цифры по этому товару, доступные на веб-странице Таможенного союза, уже превышают предел экстренного торможения", - говорится в публикации.

"Мы не можем спекулировать относительно темпов будущего импорта", - сказал Euronews другой представитель Еврокомиссии, добавив, что исполнительная власть ЕС продолжает следить за соответствующими триггерными уровнями.

Дополнение

Новая схема преференциальной торговли, действующая с 6 июня, включает автоматический защитный механизм, предназначенный для защиты конкретных внутренних секторов, которые считаются "чувствительными" (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, лущеное зерно и мед), от увеличения импорта, возникающего вследствие отмены квот и тарифов, пишет издание.

На практике Еврокомиссии разрешено активировать так называемое экстренное торможение и снова вводить тарифные квоты, если импорт этих товаров превышает среднее арифметическое количество импортируемых товаров в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.