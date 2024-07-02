Импорт яиц и сахара из Украины в ЕС будет снова облагаться пошлинами, сообщает Генеральный директорат сельского хозяйства и сельского развития Еврокомиссии, пишет УНН.

Со 2 июля 2024 года снова вводятся тарифные квоты согласно соглашению о зоне свободной торговли (DCFTA) на импорт яиц и сахара из Украины в ЕС. (...) Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой DCFTA, дополнительный импорт продолжится с пошлинами режима наибольшего благоприятствования (MFN) - сообщили в директорате.

В ведомстве напомнили, что пересмотренные автономные торговые меры (АТМ), действующие с 6 июня 2024 года, включают "экстренное торможение" для семи сельскохозяйственных товаров, которое автоматически срабатывает, если объемы импорта из Украины достигнут среднегодового импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель, как отмечается, составляет 23 188,96 тонны и 262 652,68 тонны соответственно.

Указано, что Еврокомиссия имеет 14 дней, чтобы возобновить действие соответствующей тарифной квоты по DCFTA между ЕС и Украиной.

"С 1 января 2025 года и до 5 июня 2025 года вводится новая тарифная квота, соответствующая пяти двенадцатым от порога, установленного для срабатывания "экстренного торможения". Для яиц новая квота установлена на уровне 9 662,07 тонны, а для сахара - 109 438,62 тонны", - сказано в сообщении.

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