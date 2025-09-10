Румыния подняла в воздух F-16 на фоне массированной атаки РФ по Украине

В ночь с 9 на 10 сентября над частью территории Румынии звучала воздушная тревога на фоне очередной атаки российских дронов на Украину. В связи с этим в воздух были подняты два истребителя F-16 румынских военно-воздушных сил.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны, пишет УНН.

Детали

В ночь с 9 на 10 сентября радиолокационные системы наблюдения Министерства национальной обороны обнаружили группу воздушных беспилотников в районе украинского города Вилково, что на границе с Румынией - говорится в сообщении.

Сообщается, что два истребителя F-16 румынских ВВС поднялись в воздух в 00:59 с 86-й авиабазы в Фетешти для разведывательных задач. Сообщение Ro-Alert (румынской системы оповещения о чрезвычайных ситуациях) было отправлено для северной части уезда Тулча в 01:27.

Никаких вторжений каких-либо воздушных судов в национальное воздушное пространство не обнаружено. Воздушная тревога завершилась в 02:35, и самолеты вернулись на свою базу дислокации - отметили в министерстве.

Напомним

В ночь на среду российский беспилотник врезался в жилой дом в поселке Вырыки, что в Володавском уезде Люблинского воеводства. Обломки дрона повредили крышу здания и автомобиль, припаркованный во дворе. Обошлось без пострадавших.

В Воздушных Силах ВСУ отчитались, что по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства в среду назвал нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками "масштабной провокацией". Также Туск заявил, что в целом этой ночью было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.