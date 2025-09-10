Румунія піднімала в повітря F-16 на тлі масованої атаки рф по Україні
Київ • УНН
Румунія підняла два винищувачі F-16 у відповідь на повітряну тривогу через атаку російських дронів на Україну. Радарні системи виявили безпілотники поблизу кордону, але порушень повітряного простору Румунії не зафіксовано.
В ніч з 9 на 10 вересня над частиною території Румунії лунала повітряна тривога на тлі чергової атаки російських дронів на Україну. У зв’язку з цим у повітря було піднято два винищувачі F-16 румунських військово-повітряних сил.
Про це повідомили у Міністерстві національної оборони країни, пише УНН.
Деталі
В ніч з 9 на 10 вересня радіолокаційні системи спостереження Міністерства національної оборони виявили групу повітряних безпілотників у районі українського міста Вълков, що на кордоні з Румунією
Повідомляється, що два винищувачі F-16 румунських ВПС піднялися в повітря о 00:59 з 86-ї авіабази у Фетешті для розвідувальних завдань. Повідомлення Ro-Alert (румунської системи оповіщення про надзвичайні ситуації) було надіслано для північної частини повіту Тулча о 01:27.
Жодних вторгнень будь-яких повітряних суден у національний повітряний простір не виявлено. Повітряна тривога завершилася о 02:35, і літаки повернулися до своєї бази дислокації
Нагадаємо
У ніч на середу російський безпілотник врізався в житловий будинок у селищі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства. Уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований на подвір’ї. Обійшлося без постраждалих.
У Повітряних Силах ЗСУ звітували, що щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду в середу назвав порушення повітряного простору російськими безпілотниками "масштабною провокацією". Також Туск заявив, що загалом цієї ночі було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.