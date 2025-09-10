$41.120.13
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 9236 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 12298 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 19260 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 15721 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 42413 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 84732 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 72408 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 82744 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34438 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Меню
Румунія піднімала в повітря F-16 на тлі масованої атаки рф по Україні

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Румунія підняла два винищувачі F-16 у відповідь на повітряну тривогу через атаку російських дронів на Україну. Радарні системи виявили безпілотники поблизу кордону, але порушень повітряного простору Румунії не зафіксовано.

Румунія піднімала в повітря F-16 на тлі масованої атаки рф по Україні

В ніч з 9 на 10 вересня над частиною території Румунії лунала повітряна тривога на тлі чергової атаки російських дронів на Україну. У зв’язку з цим у повітря було піднято два винищувачі F-16 румунських військово-повітряних сил.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони країни, пише УНН

Деталі

В ніч з 9 на 10 вересня радіолокаційні системи спостереження Міністерства національної оборони виявили групу повітряних безпілотників у районі українського міста Вълков, що на кордоні з Румунією

 - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що два винищувачі F-16 румунських ВПС піднялися в повітря о 00:59 з 86-ї авіабази у Фетешті для розвідувальних завдань. Повідомлення Ro-Alert (румунської системи оповіщення про надзвичайні ситуації) було надіслано для північної частини повіту Тулча о 01:27.

Жодних вторгнень будь-яких повітряних суден у національний повітряний простір не виявлено. Повітряна тривога завершилася о 02:35, і літаки повернулися до своєї бази дислокації

- зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

У ніч на середу російський безпілотник врізався в житловий будинок у селищі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства. Уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований на подвір’ї. Обійшлося без постраждалих.

У Повітряних Силах ЗСУ звітували, що щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду в середу назвав порушення повітряного простору російськими безпілотниками "масштабною провокацією". Також Туск заявив, що загалом цієї ночі було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Дональд Туск
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща